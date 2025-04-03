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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Sentetik Ecza ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 28 Sentetik Ecza ve Metamfetamin Ele Geçirildi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 28 adet sentetik ecza ve 3,82 gram metamfetamin ele geçirildi. G.B. ve Ş.L. isimli şahıslara adli işlem yapıldı.

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 28 adet sentetik ecza, 3,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 28 adet sentetik ecza, 3,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan G.B., Ş.L. isimli şahıslara T.C.K.191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Saatın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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