Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 216 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.C.Ş. adlı şüpheliyi gözaltına alarak 216 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 216 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Operasyonda M.C.Ş. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi uyarınca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, "Uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." açıklamasında bulundu. - ERZİNCAN