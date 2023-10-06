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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri 3.63 gram metamfetamin ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.