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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis ekipleri 3.63 gram metamfetamin ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, 3.63 gram metamfetamin ele geçirdi, iki şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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