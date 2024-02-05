Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilerek 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türk Ceza Kanunu 188'inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna karşı yapılan operasyonda 40 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığını gerekçesiyle de S.K. ve M.Ç. isimli şüpheliler de ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN