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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 2 şahısı uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına aldı. Araçta ele geçirilen sentetik cannabinoid maddesi ile birlikte operasyonda önemli bir başarı elde edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince sokak satıcılarına yönelik yapılan "Asena-Analiz" çalışmalarında doğu illerinden uyuşturucu madde getirip Erzincan'da satmaya çalışan 24 plakalı araç Akyazı uygulama noktasında durdurularak araç içerisindeki 2 şahıs yakalandı. Araç sürücüsü B.K. isimli şahıstan, 2,12 gram sentetik cannabinoid maddesi ele geçirildi.

24 plakalı araç içerisinde bulunan N.S. isimli şahsa "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan işlem başlatılırken B.K. isimli şahsa ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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