Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 14,19 Gram Esrar Ele Geçirildi

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14,19 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlarda;

Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve Türk Ceza Kanunu 191 inci maddesi "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına karşı kentte yapılan operasyonda, 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 14,19 gram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan E.Y. ve Y.E.Ç. isimli şüpheliler ise emniyette ki gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN