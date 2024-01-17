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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Erzincan'da düzenlenen operasyonda çeşitli suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda çeşitli suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda,

uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna karşı yapılan operasyonda; 99 adet sentetik ecza, 1 adet silah, 18 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan zanlı G.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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