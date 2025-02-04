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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahsı yakaladı. Durdurulan bir otobüste yapılan aramada 126 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahsa adli işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 şahıs yakalandı.

Ekiplerce durdurulan bir otobüste yapılan arama neticesinde, E.I. isimli şahıstan 126 adet Sentetik Ecza Maddesi ele geçirildi. E.I. isimli şahsa T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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