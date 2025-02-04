Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 şahıs yakalandı.

Ekiplerce durdurulan bir otobüste yapılan arama neticesinde, E.I. isimli şahıstan 126 adet Sentetik Ecza Maddesi ele geçirildi. E.I. isimli şahsa T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN