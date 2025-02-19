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Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Projesi Başlatıldı

Erzincan'da Uyuşturucu ile Mücadele Projesi Başlatıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 'Bilinçli Yolcular, Uyuşturucusuz Yollar' projesi kapsamında şehirlerarası otobüslerde 420 yolcuya bilgilendirme yaptı. Uygulama ile yolculara uyuşturucu konusunda bilgi verildi ve #UYUMA uygulamasının kurulumu sağlandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince "Bilinçli Yolcular, Uyuşturucusuz Yollar" projesi kapsamında, bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler, Erzurum Yolu Uygulama Noktasında oluşturulan NarkoNokta faaliyetinde şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerinde ve araçlarda bulanan yaklaşık 420 yolcuyu bilgilendirdi. Ayrıca vatandaşlara #UYUMA uygulaması anlatılarak telefonlarına kurulum yapmaları sağlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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