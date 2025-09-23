Haberler

Erzincan'da Üniversiteye Giden Aile Kazada Yaralandı

Erzincan'da Üniversiteye Giden Aile Kazada Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Erzurum sınırında, Ağrı'dan Tunceli'ye üniversiteye götüren ailenin otomobili takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Erzincan- Erzurum sınırında kızlarını Ağrı'dan Tunceli'ye üniversiteye götüren ailenin içerisinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Erzincan - Erzurum sınırı tüneller çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan yola çıkan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan ailenin kızlarını Ağrı'dan Tunceli'ye üniversiteye götürdükleri belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.