Erzincan'da Üniversiteye Giden Aile Kazada Yaralandı
Erzincan-Erzurum sınırında, Ağrı'dan Tunceli'ye üniversiteye götüren ailenin otomobili takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Erzincan- Erzurum sınırında kızlarını Ağrı'dan Tunceli'ye üniversiteye götüren ailenin içerisinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Erzincan - Erzurum sınırı tüneller çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan yola çıkan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza yapan ailenin kızlarını Ağrı'dan Tunceli'ye üniversiteye götürdükleri belirtildi. - ERZİNCAN
