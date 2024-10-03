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Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirme Projesi

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Bilgilendirme Projesi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi ile terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı ve güvenlik konularında rehberlik sağladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü personeli tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, üniversitelerin açılmasıyla birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Bu kapsamda öğrencilere terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, öğrencilerin illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesini engellemek amacıyla bilgilendirme yapan ekipler ardından üniversiteli gençlere broşür dağıttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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