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Erzincan'da 'Türkiye Güven Huzur' Uygulaması Başarıyla Gerçekleştirildi

Erzincan'da 'Türkiye Güven Huzur' Uygulaması Başarıyla Gerçekleştirildi
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Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında 829 şahsın GBT sorgusu yapıldı ve 11 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulamada olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Erzincan'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması çerçevesinde, çeşitli noktalarda geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 16 ekip, 77 polis görev aldı.

Uygulamada 829 şahsın GBT sorgusu yapılarak 11 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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