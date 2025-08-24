Erzincan'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Erzincan'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, bir traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzincan- Erzurum kara yolunda traktör ile otomobil çarpıştı. 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 34 CEB 474 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 62 plaka sayılı kasalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kazada, otomobil sürücüleri yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halı saha ücretlerine okkalı zam

Zam yağmuru halı sahaları da vurdu! Saatlik ücrete okkalı zam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.