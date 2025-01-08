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Erzincan'da Trafikte Ambulansa Yol Vermek İçin Farkındalık Etkinliği

Erzincan'da Trafikte Ambulansa Yol Vermek İçin Farkındalık Etkinliği
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi, trafikte ambulansların geçiş önceliği için 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' etkinliği düzenledi. Etkinlikte sürücülere broşür dağıtılarak bilinç oluşturuldu.

Erzincan'da "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi Acil Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve ambulansa yol verilmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Öte yandan Erzincan-Sivas karayolu üzerinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında bilinç oluşturmak amacıyla araç sürücülerine bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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