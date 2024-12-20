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Erzincan'da Trafik Kural İhlallerine Karşı Yeni Uygulama Başlatıldı

Erzincan'da Trafik Kural İhlallerine Karşı Yeni Uygulama Başlatıldı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kural ihlallerine yönelik 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' düzenleme yetkisini personeline verdi. Uygulama, trafik güvenliğini artırmayı ve kazaları önlemeyi hedefliyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelince genel kolluğa sorumluluk bölgesinde karşılaştıkları trafik kural ihlallerine ilişkin "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı" düzenleme yetkisi ve görevi verildi.

Söz konusu uygulama ile yol kullanıcılarının trafik kurallarına uygun davranmalarının sağlanması, trafik kazaları ile kaza sonrasındaki can ve mal kayıplarının önlenmesi, yol kullanıcılarına sürekli denetlendikleri hissinin verilmesi, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri dışında görev yapan 287 personele yönelik trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenmesi ve trafik güvenliği konusunda eğitim verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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