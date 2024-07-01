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Erzincan'da trafik kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı

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Erzincan'ın Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Organize Sanayi Bölgesinde saat 10.17sularında sıkışmalı trafik kazası meydana geldi. AFAD ekiplerinin müdahale ettiği kazada otomobilde sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı otomobil sürücüsü Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza mahallinde jandarma incelemelerde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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