Erzincan'da trafik kazasında 24Erzincanspor Kulüp Başkanı'nın kızı hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı Ezgi Başak Akyürek Okul hayatını kaybederken 7,5 aylık bebeği ise yaralandı. Kazaya karışan tır sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün saat 17. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ezgi Başak Akyürek Okul (32) idaresindeki 16 BJP 288 plakalı otomobil Refahiye ilçesinden Sivas istikametine seyir halindeyken aynı istikametteki Engin Yıldırım yönetimindeki 25 ACA 399 plakalı çekici ve buna bağlı 25 HA 540 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kazada, Erzincan Barosu avukatlarından ve 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek'in kızı olan Ezgi Başak Akyürek Okul olay yerinde hayatını kaybetti, 7,5 aylık bebeği Baray Alp Okul ise yaralandı.

Yaralı bebek, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ERZİNCAN