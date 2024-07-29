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Erzincan'da trafik kazasında 1 kadın hayatını kaybetti

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Çağlayan yolu Yalınca köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ş., idaresindeki 24 AJ 359 otomobil Y.Ç., yönetimindeki 77 DN 243 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 77 DN 243 plakalı otomobilde bulunan 80 yaşındaki Nedime Çubuk hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Y.Ç., ise ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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