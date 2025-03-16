Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Erzincan'da Ekşisu yolu üzerindeki trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ekşisu yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa