Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz

İsrail medyasının Suriye haberlerine Trump'tan yanıt
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti

Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Karbonmonoksit patlaması başladı: Mecbur olmadıkça camları açmayın

Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki cadde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü hemen hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
img

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor
img

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Fenerbahçe ve Galatasaray turladı! İşte muhtemel rakipleri
İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı

İlk transferini Türkiye'den yaptı
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.