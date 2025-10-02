Erzincan'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Halitpaşa Mahallesi Talip Kaban Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 BPV 685 plakalı otomobil ile 24 AAH 977 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan iki kişi olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN