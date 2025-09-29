Haberler

Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Erzincan'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.B. idaresindeki 26 VR 329 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Kazada 2'i çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralananlar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
