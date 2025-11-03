Haberler

Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Erzincan Akyazı Mahallesi'nde elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kalan trafik ışıklarında iki aracın çarpışması sonucu iki'si çocuk beş kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan Akyazı Mahallesi Ekşisu Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıklarının devre dışı olduğu kavşakta 24 AAZ 453 plakalı otomobil ile 25 ADG 726 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

