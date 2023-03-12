Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dilan Palut idaresindeki 24 AS 974 plakalı otomobil, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde seyir halindeyken yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü kadın ile birlikte otomobilde bulunan Palut ailesinden 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan kazada yaralananların CTT Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Palut'un kızı, eşi ve çocukları olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN