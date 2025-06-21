Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 09 ACH 158 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Balabanlı köyü mevkisinde devrildi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki S.Y, Ö.Y. ve B.Y. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Benficalı futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktörüyle tartıştı

Dünya bu anları izledi! Orkun Kökçü, teknik direktörüyle tartıştı
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
ABD'li temsilciden İsrail gafı! Alelacele ifadelerini değiştirdi

ABD'li temsilciden Trump'ı kızdıracak İsrail gafı
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.