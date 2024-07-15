Erzincan'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yaralılar, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas - Erzincan kara yolu Refahiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine iki otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan 4 yaralı AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN