Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekin Civaş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toplam 3 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN