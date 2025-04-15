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Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Erzincan'da Tekin Civaş Bulvarı üzerindeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumu ağır.

Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekin Civaş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toplam 3 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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