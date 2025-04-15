Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Erzincan'da Tekin Civaş Bulvarı üzerindeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumu ağır.
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tekin Civaş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta iki otomobil çarpıştı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Toplam 3 yaralı ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa