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Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde eski Kemah yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkan otomobil ile çevre yolu üzerinden seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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