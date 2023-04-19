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Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan-Gümüşhane karayolunda şarampole uçan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Erzincan- Gümüşhane karayolunda şarampole uçan hafif ticari araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Gümüşhane karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 DZ 109 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı ambulanslar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde itfaiye ekipleri yangın riskine karşı güvenlik önlemini alırken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane Erzincan Tragger 3. Sayfa Haberler

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