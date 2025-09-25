Haberler

Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Erzincan'da M.A. isimli sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Erzincan sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Atatürk Mahallesi Kırklar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 24 ABC 272 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
