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Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi 175 sokak ve 154 sokağın birleşiminde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan tek sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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