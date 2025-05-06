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Erzincan'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Erzincan'da Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Trafik Haftası kapsamında Erzincan'da uygulamalı trafik eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma stantlar kurarak vatandaşa trafik kuralları ve güvenlik malzemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Erzincan'da "Trafik Haftası" kapsamında vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla ülke genelinde kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında Erzincan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı stant açarak trafikte kullanılan işaret, ekipman ve güvenlik malzemelerini vatandaşlara tanıttı.

Görevliler, vatandaşları trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte çocuklara özel hazırlanan eğitim parkurunda, akülü araçlarla yaya geçidi kullanma eğitimi verildi. Çocuklar mini araçlarla trafik deneyimi yaşarken büyükler 3 boyutlu gözlüklerle farklı heyecanlar yaşadı.

Etkinlikte emniyet kemeri takmadan yapılan sürüşlerde, araç içinde takla atma simülasyonu da uygulandı. Vatandaşlar uygulamalı olarak bindikleri araçta emniyet kemerinin önemini kavradıklarını ifade ederek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) faaliyetleri de etkinlikte vatandaşlara anlatılırken, uygulamayı cep telefonlarına yüklemek isteyen kadınlara ise yardımcı oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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