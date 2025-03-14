Erzincan'da Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılı sürücü/yaya eğitim hedefleri çerçevesinde trafik güvenliği konusunda sürücülere eğitim vererek emniyet kemeri, kırmızı ışık kuralları ve cep telefonu kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç sürücülerine trafik güvenliği eğitimi verildi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı sürücü/yaya eğitim hedefleri doğrultusunda trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarında vatandaşları emniyet kemeri, kırmızı ışık kuralları ve cep telefonunu ele alarak araç kullanılmaması konularında bilgilendirdi. Ardından ekiplerce araç sürücülerine broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN