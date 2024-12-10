Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail tarihinin en büyük hava saldırısı

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonların beklediği asgari ücrete zamda kritik gün
Münbiç'i terörden temizleyen muhaliflerin yeni hedefi Rakka

61 yıllık rejimi deviren muhaliflerin yeni hedefi belli oldu

Erzincan'da Trafik Güvenliği Eğitimi: Simülasyonla Emniyet Kemeri Bilinci

Erzincan'da Trafik Güvenliği Eğitimi: Simülasyonla Emniyet Kemeri Bilinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere ve yetişkinlere trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Katılımcılar emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı olarak güvenliğin önemini öğrendi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilere ve yetişkinlere trafik güvenlik eğitimi verildi. Sahada bulunan jandarma ekipleri, ilk önce trafik kurallarını, emniyet kemerinin önemini sözlü olarak aktardılar. Daha sonra öğrenciler emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Emniyet kemerinin trafik kazasında ne denli önemli olduğunu anlatmak, trafik kazalarındaki ölüm oranını en aza indirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, vatandaşlar ve öğrenciler sırasıyla emniyet simülasyon aracına bindirildi. Ekiplerin kontrolünde emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar ters dönen, çarpmanın şiddetiyle sağa, sola savrulan araç içerisinde trafik kazası anlarına tanıklık ettiler. Emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenciler ve vatandaşlar, araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemini anladıklarını söyleyerek, bundan sonra trafiğe çıktıklarında emniyet kemeri takacaklarının sözünü verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eski devlet başkanıyla komşu olacak! İşte Esad'ın Moskova'da bundan sonraki hayatı
img

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
img

Milyonların beklediği asgari ücrete zamda kritik gün
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MEMUR MAAŞ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak memur zam oranları! Az önce deprem mi oldu, en son depremler kaç şiddetinde oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Aralık Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Kadri Gürsel kimdir? Halk Tv konuğu Kadri Gürsel kaç yaşında, nereli? Kadri Gürsel biyografisi! Ebu Muhammed Colani kimdir? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ 80. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 80. bölüm 2. fragmanı izle! Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı? 10 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? 2025 Ocak asgari ücret ne zaman belli olur? Resmi Gazete bugün (10 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.