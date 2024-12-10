Erzincan'da Trafik Güvenliği Eğitimi: Simülasyonla Emniyet Kemeri Bilinci

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, öğrencilere ve yetişkinlere trafik güvenlik eğitimi verildi. Sahada bulunan jandarma ekipleri, ilk önce trafik kurallarını, emniyet kemerinin önemini sözlü olarak aktardılar. Daha sonra öğrenciler emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Emniyet kemerinin trafik kazasında ne denli önemli olduğunu anlatmak, trafik kazalarındaki ölüm oranını en aza indirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, vatandaşlar ve öğrenciler sırasıyla emniyet simülasyon aracına bindirildi. Ekiplerin kontrolünde emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar ters dönen, çarpmanın şiddetiyle sağa, sola savrulan araç içerisinde trafik kazası anlarına tanıklık ettiler. Emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenciler ve vatandaşlar, araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemini anladıklarını söyleyerek, bundan sonra trafiğe çıktıklarında emniyet kemeri takacaklarının sözünü verdiler. - ERZİNCAN