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Erzincan'da Trafik Güvenliği Eğitimi

Erzincan'da Trafik Güvenliği Eğitimi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde bin 188 emniyet personeline trafik güvenliği konusunda eğitim verdi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelince 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında bin 188 emniyet personeline "Trafik Güvenliği" konusunda eğitim verildi.

Bu çerçevede yol kullanıcılarının trafik kurallarına uygun davranmalarının sağlanması, trafik kazaları ile kaza sonrasındaki can ve mal kayıplarının önlenmesi, yol kullanıcılarına sürekli denetlendikleri hissinin verilmesi, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla emniyet personeli bilgilendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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