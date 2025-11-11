Erzincan'da Toprak Kayması Davasının Dördüncü Duruşması Başladı

Erzincan'da geçen yıl meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması görülmeye başlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması başladı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan yargılandığı davada 12 kişi "asli kusurlu", 31 kişi ise "tali kusurlu" olarak bulunuyor. Sanıklar için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması 17 Mart 2025'te, ikincisi 2 Temmuz 2025'te, üçüncüsü 2 Eylül 2025'te yapıldı.

Operasyonlar Başkan Yardımcısı İain Ronald Guille, Jeoteknik Başmühendisi Ali Rıza Kalender, Projeler Sorumlusu Shaun Swartz, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Selçuk Çiftlik ve madene teknik destek veren İNR Mühendislik Şirketi sahibi Ömer Ardıç'ın tutuklu olduğu davada aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 sanık "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamalarıyla yargılanıyor. - ERZİNCAN