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Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Erzincan - Sivas karayolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan - Sivas karayolunda meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişinin de ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan 3-sayfa Sivas 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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