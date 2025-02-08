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Erzincan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Erzincan'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Erzincan'da tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, tır ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Hancıçiftliği mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 20 AHV 533 plakalı tır ile C.A. yönetimindeki 34 HL 2300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada tır ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücünün annesi yaralandı. Otomobilde sıkışan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince araçtan kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıları hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrası yolu kapatan tır çekiciyle yoldan kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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