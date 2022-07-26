Erzincan'da tır içerisinde 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Erzincan'da tır içerisinde 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzincan'da tır içerisinde 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tırda yapılan aramada 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tırda yapılan aramada 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesi Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama Noktasında 1 şüpheli şahsa ait tır içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Avcı' ile birlikte yapılan arama neticesinde; 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Jandarma Tercan 3. Sayfa Haberler

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