Erzincan'da tır içerisinde 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi Erzincan'ın Tercan ilçesinde tırda yapılan aramada 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Erzincan'ın Tercan ilçesinde tırda yapılan aramada 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesi Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama Noktasında 1 şüpheli şahsa ait tır içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Avcı' ile birlikte yapılan arama neticesinde; 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzincan Jandarma Tercan 3. Sayfa Haberler

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