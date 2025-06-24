Erzincan'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralanmadı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde virajı alamayan tır devrildi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemaliye'den Adıyaman'a gitmekte olan tır, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarına devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı. Tırın kaldırılması için vinç çağrıldı. - ERZİNCAN