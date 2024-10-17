Erzincan'da Tır Devrildi, 1 Yaralı

Erzincan'ın Üzümlü İlçesinde tır devrildi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; saat 12: 18 sıralarında Erzincan'ın Üzümlü İlçesi Bağlar Köyü Sansa mevkiinde meydana geldi. 81 ABL 556 plakalı tır yoldan çıkarak yan yattı. Kaza mahalline AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin yaralandığı kazada yaralı ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. - ERZİNCAN