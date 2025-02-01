Erzincan'da Terör Propagandası Yapan İki Kişi Tutuklandı
Erzincan'da sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen iki kişi, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan'da "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen D.A.P. ve D.K. isimli 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN