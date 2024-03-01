Erzincan'da tarihi eser kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Muhalefet suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında; E,A., İ.A., E.E. isimli şüphelilerin aracında yapılan aramada bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal obje ve 1 adet metal arama detektörü ele geçirildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN