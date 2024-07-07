Erzincan'da Taksicilere Suç Önleme Bilgilendirmesi
Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicileri suç olaylarına karşı bilgilendirdi. TDP polisleri, parada sahtecilik, dolandırıcılık, evden hırsızlık, trafik güvenliği konuları hakkında taksicilere bilgilendirmede bulunarak daha detaylı bilgi içeren broşürler dağıttı.
Erzincan'da Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicileri suç olaylarına karşı bilgilendirdi.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü ekiplerince: Kentte bulunan ticari taksi duraklarındaki şoför esnaflar ziyaret edilerek görüşmeler yapıldı. TDP polisleri, parada sahtecilik, dolandırıcılık, evden hırsızlık, trafik güvenliği konuları hakkında taksicilere bilgilendirmede bulunarak daha detaylı bilgi içeren broşürler dağıtıldı. - ERZİNCAN