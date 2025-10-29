Erzincan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Erzincan'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gölcük Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 24 FA 635 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Y.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN