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Erzincan'da sulama kanalına uçan minibüsün sürücüsü kurtarıldı

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Erzincan'da meydana gelen kazada sulama kanalına uçan minibüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücünün hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Erzincan'da sulama kanalına uçan minibüsün sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Erzincan - Erzurum karayolu üzeri Hancı Çiftliği köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 EE 744 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu ve yan yattı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sulama kanalındaki minibüsün içerisinde yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sedyeyle kıyıya taşındı.

Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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