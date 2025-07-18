Erzincan'da Suçlulara Yönelik Operasyonda 18 Şahıs Yakalandı

Erzincan polisi, araması bulunan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 34 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş cezası bulunan 18 aranan şahısı yakaladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan toplam 34 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişiyi yakalayarak, adli makamlara sevk etti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarını titizlikle sürdürüyor. Adli makamlarca aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ifadeye yönelik yakalama kararı olan toplam 18 şahıs, titiz bir takip sonrası kıskıvrak yakalandı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi yer yakalanırken, 'On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs ile 'Toplantı ve Yürüyüşlere Silah ve Benzeri Aletler Taşıyarak veya Kendilerini Tanınmayacak Hale Getirerek Katılma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir diğer şahıs da çalışmalar neticesinde yakayı ele verdi. Operasyonda yakalanan diğer şüpheliler arasında, 'Sahte Parayı Bilerek Kabul Etme' suçundan 3 yıl 4 ay, 'İmar Kirliliğine Neden Olma' suçundan 2 yıl 6 ay, 'Basit Yaralama' suçundan 4 ay 15 gün, 'Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma' suçundan 3 ay, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan 2 ay ve 'Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet' suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan birer şahıs yer aldı.

Bu şahısların yanı sıra, çeşitli suçlardan ifadeye yönelik ve adli para cezasıyla aranan 9 şahıs daha yakalandı. 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma' suçlarından ifadeye yönelik aranan 3 şahıs ile 'Hakaret, 'Mala Zarar Verme', 'Kasten Yaralama', 'Basit Yaralama ve Kadına Karşı Basit Yaralama' suçlarından adli para cezası ile aranan 6 şahıs da gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından, toplamda 34 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Erzincan halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN