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Erzincan'da Spor Taraftar Gruplarıyla Güvenlik Toplantısı

Erzincan'da Spor Taraftar Gruplarıyla Güvenlik Toplantısı
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın başkanlığında, sporda barış ve dostluk temasıyla taraftar gruplarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda huzur ve güvenlik konuları ele alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığında sporda barış, dostluk ve kardeşlik ruhunun yayılması adına kentteki taraftar gruplarıyla toplantı düzenlendi.

Erzincanspor Kulübü'nde gerçekleştirilen toplantıda huzur ve güvenlik konuları ele alındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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