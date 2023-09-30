Erzincan'da "Sis Operasyonu": 3 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince düzenlenen "Sis Operasyonu" çerçevesinde çeşitli kaçak sigara malzemeleri ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar sonucunda, KOM Başkanlığının koordinesinde ülke genelinde yapılan "Sis Operasyonu" çerçevesinde faaliyet gösteren 2 işyeri ve müştemilatında arama yapıldı.

Yapılan aramada; 7 bin 260 adet (dal) içine tütün doldurulmuş makaron, 19 adet elektronik sigara likiti, 15 adet elektronik sigara, 33 adet numunelik nargile melası, 286 paket sigara ve 2,1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde M.K., O.A. ve S.A. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. - ERZİNCAN