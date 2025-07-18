Erzincan'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Erzincan'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Erzincan'da park halindeki aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle kurtarılıp doğal yaşam alanına salındı.

Erzincan'da park halindeki bir aracın motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, kurtarıldı.

Aracını park ettiği yerden almaya giden sürücü, ön kaputtan seslerin geldiğini duydu. Kaput kapağını kaldıran sürücü, motor kısmına kedinin sıkıştığını anlayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, büyük bir dikkat ve özenle yürüttükleri kurtarma çalışmasıyla kediyi sıkıştığı yerden zarar vermeden çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından karnının doyurulduğu öğrenilen kedi, doğal yaşam alanına salındı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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